Nunca se ha dado respuesta a la pregunta de quién es la persona más inteligente del mundo. Puede que eso tenga algo que ver con que la inteligencia es algo que no se puede medir fácilmente. Puede compararse el Coeficiente Intelectual, pero no será un cálculo preciso.

La revista Muy interesante ha preguntado a ChatGPT quién es la persona más inteligente de la historia. Y el chatbot de inteligencia artificial ha respondido que "hay varias personas que han sido reconocidas por su gran inteligencia y contribuciones significativas en diversos campos del conocimiento". Las que ChatGPT ha seleccionado son los siguientes:

Albert Einstein

Nacido en Alemania en 1879, tuvo un desarrollo intelectual lento. Quizá por eso pudo elaborar la teoría de la relatividad: "Un adulto normal no se inquieta por los problemas que plantean el espacio y el tiempo, pues considera que todo lo que hay que saber al respecto lo conoce ya desde su primera infancia. Yo, por el contrario, he tenido un desarrollo tan lento que no he empezado a plantearme preguntas sobre el espacio y el tiempo hasta que he sido mayor".

Pero sus investigaciones dieron sus frutos y en 1921 fue galardonado con el Premio Nobel de Física. Sin embargo, y pese a ser reconocido en su época, su legado se ha ido engrandeciendo con el paso de los años.

Leonardo Da Vinci

Llegó al mundo en 1452 en Italia y ya durante sus primeros años dibujaba animales mitológicos que salían de su imaginación. Su padre, consciente del talento que tenía, le dejó apuntarse como aprendiz en el taller de Andrea del Verrocchio. Allí aprendió pintura, escultura y técnicas de la creación artística.

Su mayor éxito fue la representación del ideal de hombre del Renacimiento, el Hombre de Vitrubio. Pero también se le conoce por haber creado una de las obras más conocidas en todo el mundo: la Mona Lisa.

Isaac Newton

Nació en Reino Unido en 1643, según el calendario gregoriano, y es considerado uno de los grandes genios de la ciencia. Además de destacar en el ámbito de la física, también hizo aportaciones a las matemáticas, la astronomía y la óptica.

Partiendo de la base de los estudios de Galileo y las leyes de Kepler sobre las órbitas de los planetas, Newton estableció las leyes fundamentales de la dinámica y estableció la ley de gravitación universal. La publicación Philosophiae naturalis principia mathematica fue su obra maestra y el texto más influyente de la ciencia moderna.

Marie Curie

También conocida como Madame Curie, se la conoce por ser la madre de la física moderna, aunque no lo tuvo fácil. No le dejaron acceder a la Universidad de Varsovia por ser mujer y tuvo que recurrir a una institución clandestina. Gracias al "pacto de damas" que hizo con su hermana, pudo matricularse en la Universidad de París, donde cursó Física y química, y Matemáticas.

Nació en 1867 en Polonia y es la primera y única persona que ha recibido dos Premios Nobel en distintas categorías: Física (1903), compartido con su marido el físico Henri Becquerel, y Química (1911). Sus investigaciones fueron tan pioneras como peligrosas, ya que en ese momento no se conocían los riesgos de la radiación. Precisamente hay quien cree que la anemia aplásica que causó su muerte fue por sus años en el laboratorio.