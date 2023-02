Darse de alta en SkyShowtime España: precio de la suscripción y cómo contratar

SkyShowtime es un nuevo servicio de streaming que llegará a España el próximo martes 28 de febrero. Tal y como indica su nombre, se trata de la unión entre Sky (propiedad de Comcast) y Showtime (propiedad de ViacomCBS).

En su lanzamiento, SkyShowtime tratará de ser una alternativa a las plataformas ya consolidadas en España como Netflix. Por ello, ofrece un precio competitivo de 5,99 euros mensuales.

El coste supone dos euros mensuales menos que el plan básico de Netflix sin anuncios, tres euros por debajo del precio de Disney Plus y HBO Max, y un euro más que Amazon Prime Video.

Además, tal y como detalla SkyShowtime en su propio sitio web, gracias a una oferta de lanzamiento, “estamos ofreciendo a nuestros nuevos clientes un 50% de descuento en su suscripción mensual… ¡Para toda la vida!”. De esta forma, los clientes que decidan suscribirse desde el inicio tendrán para siempre un precio mensual de suscripción de 2,99 euros y no de 5,99 euros.

En cuanto a cómo contratar SkyShowtime, el proceso es similar al de otras plataformas de streaming, es decir, entrar en su página web (skyshowtime.com), seleccionar el plan de suscripción y aportar los datos personales y bancarios.

Netflix le ve las orejas al lobo y decide bajar sus precios La plataforma de streaming reconoce que la competencia acecha: “Sabemos que nuestros miembros tienen más opciones de entretenimiento que nunca”.

Los contenidos de SkyShowtime

La gran pregunta para muchos es de qué catálogo podrán disfrutar a cambio de ese pago mensual. La plataforma ha detallado que brindará acceso a, aproximadamente, 10.000 horas de entretenimiento si se suman series, películas, documentales, etc.

En ese sentido, SkyShowtime ofrecerá contenidos de Nickelodeon, DreamWorks, Paramount Pictures, Paramount+, Showtime, Sky Studios, Universal Pictures y Peacock. Entre las series que estarán presentes en el estreno de la plataforma en España se encuentran las siguientes:

- 1883

- 1923

- A Friend of the Family

- American Gigolo

- Funny Woman

- Halo

- Ley y orden Temporadas 21 y 22

- Let The Right One In

- Mayor of Kingstown

- Pitch Perfect: Bumper in Berlin

- Souls

- Star Trek: Strange New Worlds

- The Best Man: The Final Chapters

- The Calling

- The Fear Index

- The Great Game

- The Midwich Cuckoos

- The Offer

- The Rising

- The Undeclared War

- Tulsa King

- Vampire Academy

- Yellowstone

Respecto a películas, destacan: Star Trek, Jurassic Park, Fast and Furious, Misión Imposible y Gru: Mi villano favorito.

Se podrá compartir la cuenta

Más allá de sus contenidos audiovisuales, el nuevo servicio de streaming también cuenta con las siguientes características:

- La plataforma permite visualizar los contenidos desde 3 dispositivos simultáneamente, lo que significa que se podrá compartir la cuenta con otros dos usuarios. Además, se podrán crear hasta 5 perfiles de usuario.

- Calidad Full HD (resolución 1920 x 1080 píxeles).

- Descarga de contenidos para poder verlos sin conexión a internet.

- Acceso al servicio de streaming mediante la web, la app oficial para dispositivos Apple y Android, y televisores LG, Samsung, y aquellos con Android TV y Google Chromecast.