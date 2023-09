La IA se divierte con el Fary

La Inteligencia Artificial ha vuelto a hacer de las suyas. Y esta vez se ha hecho viral en las redes sociales. De hecho, X -antiguamente conocida como Twitter- echa humo desde ayer, cuando se publicó un vídeo de El Fary hablando en inglés. Pero no solo eso, sino que el cantante también "se atreve" con otros idiomas como el chino.

Esta vez ha sido obra de la aplicación HeyGen, que permite doblar vídeos de forma simultánea a idiomas como inglés, francés, italiano, alemán, portugués, polaco, hindi y también español. Pero lo curioso no es la traducción, sino que consigue imitar el tono de voz de la persona que habla en el vídeo original y sincroniza los labios para que parezca real.

La mayoría de los usuarios que han descubierto esta aplicación, han probado a grabarse a sí mismos para ver cuál es el funcionamiento. Pero a Luis Bañón se le ha ocurrido algo mucho mejor: utilizar un vídeo de El Fary. Y, como no podía ser de otra manera, se ha hecho viral.

En la primera versión de este vídeo se puede ver a El Fary en uno de sus momentos más divertidos. Se trata de aquella entrevista en la que hablaba de un "hombre blandengue". Sin embargo, parece que todo lo que cuenta es en inglés, además con un perfecto acento. Y se puede escuchar cómo menciona al "soft man" con una voz que es prácticamente la misma a la que tenía el artista.

Pero, claro, no podía quedar así la cosa. Para internacionalizar aún más a El Fary, el usuario ha probado la opción de traducir simultáneamente al chino. Y el resultado no tiene desperdicio, aunque no está muy claro si allí entenderán qué es lo que quería decir en este fragmento.