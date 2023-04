La AEMET confirma la peor noticia para la semana del puente de mayo

Eduardo Briones/Europa Press via Getty Images

Tierra (seca) a la vista. La meteorología sigue sin dar un respiro y si España se enfrenta en estas fechas a un "horno ibérico" por temperaturas de hasta 10ºC por encima de lo normal, lo que viene puede ser igual de malo o peor.

No hay previsión de una gota de agua. No llueve y si lo hace es de forma anecdótica. Absolutamente insuficiente. Por ello, que no haya cambios ya es bastante dramático de por sí.

Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido de que el puente de mayo vendrá con un panorama desolador. Seguirá sin haber lluvia y seguirá sufriéndose una anomalía térmica, con temperaturas en torno a 3 grados por encima de lo habitual para este comienzo de mes.

Si bien todo el país aparece 'coloreado' con tonos cálidos, es en el centro y sur peninsulares donde la situación se agrava especialmente. El mercurio seguirá disparado.

Más a largo plazo, el verano se plantea igualmente crítico. La previsión de los distintos especialistas es que hará más calor de lo que ya es habitual e incluso podrían empeorarse los registros del periodo estival de 2022, cuando España batió récords extremos, con miles de muertos por la sucesión de olas de calor.

Tampoco hay previsión de lluvias a meses vista. Los patrones analizados muestran un verano incluso más seco, por lo que la sequía extrema podría extenderse hasta otoño e incluso final de año.