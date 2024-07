Alerta de Mario Picazo a los bañistas por la invasión de la falsa medusa: "Puede conducirte a la muerte"

Mario Picazo, meteorólogo de Eltiempo.es, ha avisado de una "alerta que está ahora mismo en auge": la llegada de carabelas portuguesas a la costa española. Esta medusa ha aparecido este verano en las playas de España, especialmente en el norte peninsular, por lo que se ha intensificado la vigilancia en estas aguas.

El meteorólogo ha señalado en el programa Tiempo al Tiempo que la culpa de esta apareción está en el cambio climático. La carabela portuguesa, ha explicado, busca aguas cálidas y debido a la subida de las temperatura del mar cantábrico, las playas del norte de España son el lugar de peregrinaje perfecto para esta especie. A esto, además de las altas temperaturas, también contribuye el fuerte oleaje y a la disminución de los depredadores.

Esta especie, según ha insistido Picazo, "no es una medusa, recalcamos: no es una medusa". Esta carabela "es una serie de organismos que trabajan conjuntamente para de alguan forma mantener vivo a este ser", ha señalado. En España se han realizado en los últimos días hasta 25 avistamientos en todo el litoral cantábrico, aunque se concentran, sobre todo, en la costa del País Vasco, en las palyas de Ondarreta y de la Concha.

Ante esta especie, de color lila y con grandes tentáculos, se debe actuar como si fuese una medusa. De hecho, también es conocidad como falsa medusa, además de fragata portuguesa, barquito portugués, agua mala, aguaviva y botella azul. En caso de divisar una, conviene evitarlas y avisar a los vigilantes costeros para que alerten a los bañistas.

En caso de picadura hay que ponerse en contacto con los socorristas. Si no hay uno cerca, los expertos recomiendan no frotar la piel y si hay que utilizar agua para lavar, es mejor que no sea dulce, si no mejor vinagre o aplicar frío, según detalla Picazo en el programa.

Además, el experto ha avisado de los peligros en caso de no tratar correctamente la picadura: "Son tóxicas, y aunque no pueden producir la muerte directamente, algunas reacciones puede conducir a esta situación".