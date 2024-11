La AEMET suspende el esperado respiro y pide estar alerta el fin de semana

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha lanzado una contundente advertencia a los ciudadanos sobre la previsión de este fin de semana, afirmando que la situación continuará siendo bastante adversa, debido a la probabilidad de intensas lluvias, y ha aconsejado revisar el estado de las carreteras antes de viajar durante este puente.

"Vamos a lanzar un mensaje muy claro y lo vamos a dejar fijado. La emergencia meteorológica no ha finalizado. La DANA sigue sobre España. Se están produciendo tormentas muy intensas, ayer en Andalucía, hoy en Castellón. Vamos a seguir así gran parte de la semana", ha alertado la agencia de la Comunidad Valencia este jueves por la mañana, tras las recientes catástrofes que están sacudiendo el litoral español. "No te confíes. No tengas sensación de falsa seguridad en zonas del literal donde no llueve", han subrayado.

La evolución de la DANA para este viernes y sábado

Se espera que la evolución de la DANA durante los próximos días sea favorable, aunque el escenario aún continúa siendo incierto. Lo más probable es que el fenómeno se desplace hacia el sureste peninsular conforme esta se vaya debilitando, aunque la intensidad y la trayectoria exacta se desconoce, por lo que se aconseja estar atentos ante posibles nuevas catástrofes.

Conforme se vaya desplazando hacia el sureste, las lluvias irán perdiendo fuerza en la mayor parte de la Península, aunque se aconseja seguir con cautela ante posibles lluvias persistentes, especialmente en algunas zonas como Andalucía e Islas Baleares, donde se mantendrá el aviso naranja debido a posibles acumulados que podrían superar los 50 mm en una hora.

En Cataluña, Extremadura y Comunidad Valenciana se activará la alerta amarilla. Además, zonas como el interior de la provincia de Castellón o el litoral norte de Alicante registrarán un promedio de entre 20 y 30 k/m2 en una hora y 60 en doce horas. Según ha explicado en 'X' este viernes el Servicio de Emergencia 112, se espera que este viernes sea una "jornada complicada" con precipitaciones que podrían alcanzar los 50 litros por metro cuadrado, por lo que ha pedido precaución a los ciudadanos.

Mientras tanto, para este sábado, la previsión mejorará y la alerta naranja solo se mantendrá en las Islas Baleares, aunque se advierte de que la trayectoria de la DANA podría variar. Aun así, se recomienda no guardar el paraguas y mantener la guardia, ya que hasta el lunes lo más probable es que continúen las lluvias en las zonas afectadas, aunque más moderadas.