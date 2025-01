Mario Picazo, sobre el incendio de California: "Viví allí 10 años, la gente dice que aquello era un polvorín"

California lucha contra unos "fuegos sin precedentes" que tienen al estado en plena emergencia. Desde el martes, vientos de hasta 160 kilómetros por hora han disparado sin control unas llamas que ya dejan al menos dos muertos, más de 30.000 evacuados y miles de hectáreas y edificaciones devastadas, con una previsión inmediata sin freno en el barrio de Pacific Palisades y las cercanas ciudades de Santa Mónica y Los Ángeles.

La zona la conoce a la perfección Mario Picazo. El afamado meteorólogo de Eltiempo.es y presentador televisivo atiende a El HuffPost en España, país que alterna con EEUU, donde nació. Pasó cerca de 10 años en Santa Mónica y de hecho, confiesa que "si siguiera allí ahora mismo estaría evacuado".

Sí lo están amigos, vecinos y conocidos suyos dentro de un caos que aún afronta horas críticas. Durante la conversación, Picazo no deja de mirar y comentar los mapas de la zona, con una relativa buena noticia. "Esta mañana parecía que el viento iba a durar varios días, pero ahora parece que lo más crítico a nivel de fuerza de vientos ha pasado; quedarían 24 horas difíciles, pero a partir del jueves se espera un bajón fuerte en las intensidades", apunta.

Sin embargo, adelanta otra amenaza a varios días vista. "A finales del domingo o ya el lunes se advierte otro episodio fortísimo de vientos de igual intensidad a los peores que ya se han registrado. Quedan días para atajar el fuego, pero si quedasen focos podrían reactivarse peligrosamente", matiza rápidamente.

Nada se sabe con certeza del origen del devastador incendio, aunque se disparan las críticas por la gestión de las autoridades locales y estatales. Al respecto, Picazo considera que "puede ser que haya pillado desprevenidos a los servicios, incluso la alcaldesa estaba de viaje en Ghana; esta época no es habitual de incendios, sí de lluvias torrenciales, que son más propias entre enero y marzo".

"He leído y me llegan quejas de que muchas zonas de recarga de agua para los bomberos estaban secas. Hay numerosas protestas de mala gestión, de no haber cuidado la zona por si venía un incendio. Llegan a decir que aquello era un polvorín por la cantidad de material acumulado sin retirar", comparte el comunicador, en contacto con algún antiguo vecino.

De sus tiempos allí, Picazo recuerda haber vivido incendios por "problemas del tendido eléctrico, que estaba descuidado y soltaba chispas que han dado lugar a fuegos, pero en este gran incendio primero hay que analizarlo todo bien antes de dar una respuesta".

Como aclara el meteorólogo de Eltiempo.es, sea cual sea el hecho que lo inició, la clave reside en un viento impropio de estas fechas, "los llamados Vientos de Santa Ana, por ser esta una zona de Los Ángeles muy ventosa, pero son más habituales de los meses de otoño". "Se trata de un tipo de viento que baja de la montaña a la costa, muy seco, similar a los de Poniente en España, pero mucho más fuerte. Por su fuerza y sobre todo por ser tan seco dispara los riesgos ante cualquier mínimo incendio", detalla.

Buen conocedor de la zona, Picazo añade otro factor que ha sido clave en la expansión sin control posible de las llamas, el entorno de vegetación. "En los alrededores predominan las casas de gente pudiente y como suele ser habitual hay mucha vegetación, especialmente árboles muy antiguos con mucho 'material' inflamable, tanto ramas como frutos, las piñas de los pinos... Aunque la parte urbana es algo más dispersa a nivel de vegetación, estas zonas de casas está metida casi en el bosque. Ahí, con vientos de más de 100 km/h el fuego es imparable".

Mapa de la zona afectada por varios focos

Además, prosigue, toda la zona ha sentido los efectos de la fuerte sequía durante años, un contraste con los dos últimos inviernos de fuertes lluvias. En sus palabras, ese contraste ha deparado "mucha vegetación que ha quedado seca en el verano y más con estos vientos, así que en cuanto ha surgido una chispa todo se ha multiplicado".

Por ello, Mario Picazo se agarra a la mínima esperanza de que se cumpla el pronóstico actualizado, que a partir del miércoles, las rachas amainen y los bomberos puedan "primero, perimetrar bien todo el fuego y luego ir atajándolo", explica sin dejar de analizar unos datos "que habrá que ir viendo hora a hora", culmina.