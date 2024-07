Un experto de la AEMET confirma el giro radical y duradero en las próximas horas: “La atmósfera no ha podido contenerse más”

Llegó el momento que todos estábamos esperando, y no porque quisiéramos que llegara -al menos no la mayoría-, sino porque era cuestión de tiempo que llegara a nuestro país, aunque según informa el Dr. González Alemán, puede que no se alargue en exceso.

Con una publicación en su cuenta de X, el experto ha compartido una imagen de lo más reveladora, en la que se puede apreciar en tonos muy intensos, cómo nuestro país se adentra desde ya en una ola de calor potentísima, que se alargará durante unos días en toda España, llegando a su día culmen el 18 de julio.

De acuerdo con el mapa del mundo que ha compartido y que refleja las temperaturas que se producirán durante los próximos días en todo el planeta, en el caso de España se puede ver cómo está pintado totalmente de morado, lo que significa que nos encontraremos entre los 38ºC y 42ºC.

Estos valores se darán ahora, tras unas semanas de dudas, y en las que la situación era ciertamente anómala -por fresca- en nuestro país, que no en el resto de Europa, donde las olas de calor se han intensificado de forma brusca durante las últimas semanas.

Con todo, el Dr. González Alemán señala que "la atmósfera de nuestra región no ha podido contenerse más", y que, aunque ha llegado tarde, se confirma que "parte de la península ibérica" es una "sucursal del Sáhara.

Pese a ello ha señalado que todavía es "pronto para confirmar, pero todo apunta a que no será un episodio muy duradero".