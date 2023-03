Abascal cuenta qué le dijo su madre tras oír: "Qué pena que la madre de Abascal no pudo abortar"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha contado desde la tribuna del Congreso qué dijo su madre tras oír los cánticos del 8-M que decían: "¡Qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar!".

El vídeo de un grupo de mujeres cantando eso levantó una enorme polémica después de que la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam', lo subiera a sus redes sociales.

En el Congreso, durante la moción de censura a Pedro Sánchez, Abascal ha señalado: "Dice que odio a las mujeres, esto es increíble, Y que retire no sé qué insulto. ¿A quién se refiere? ¿A las que el otro día me deseaban la muerte? ¿Se refiere a esas que tiene en el Gobierno que el otro día me deseaban la muerte? ¿Se refiere a esas?", ha preguntado.

Y luego ha desvelado las palabras de su madre: "Por cierto, me llamó mi madre que me hizo un piropo, me vino muy bien lo que dijeron porque me dijo: 'Qué pena hijo, que no he tenido dos gemelos iguales".

"Esas ministras suyas son las responsables de que la mujer ya no significa nada por la ley trans y de que las mujeres no estén seguras por la ley del solo sí es sí", ha rematado Abascal.