Un abogado corrige en directo a Ana Rosa tras decir esto sobre la okupación y ella le deja con la palabra en la boca

Víctor Palomo, abogado del sindicato de inquilinos, se ha convertido en protagonista en las últimas horas en redes sociales después de intervención que ha hecho en El Programa de Ana Rosa de este miércoles.

Ana Rosa Quintana ha analizado la medida que congelaba el precio de los alquileres que el Gobierno ha eliminado del paquete aprobado este martes en el Consejo de Ministros y ha terminado hablando de "otro problema": "La okupación de alquileres", ha razonado.

"No es la okupación de personas con necesidad, sino gente que alquila una casa y que llega un momento que dice, 'claro, voy a dejar de pagar porque de aquí no me va a mover nadie'. Ese es otro problema que hay que solventar", ha señalado la presentadora.

Unas palabras a las que Víctor Palomo ha reaccionado de forma tajante. "Ese discurso que se repite desde ciertos espacios, creo que no es real. Todo lo que se habla de la okupación y demás, vemos que no se da. El delito de usurpación está bajando desde 2017", ha contestado.

"Cuando se habla de inseguridad jurídica, no hay inseguridad jurídica. Tú vas a un juzgado y ahí hay unos cauces procesales. La gente cuando dice, 'no, es que tarda mucho tiempo', bueno eso es porque los juzgados están colapsados", ha expuesto.

El abogado del sindicato de inquilinos ha asegurado que el remedio sería "dar más medios a los juzgados". "Para eso, aquellas medidas que dicen 'vamos a bajar los impuestos', pues no. La inseguridad jurídica viene de que los juzgados no tienen la capacidad suficiente", ha justificado.

En ese momento, Ana Rosa le ha cortado en directo, añadiendo que "si empezamos a hablar de los juzgados, no terminamos en toda la mañana". "Huelga de jueces, de fiscales, de funcionarios... Hoy, huelga de abogados. Pero este es otro asunto", ha intentado zanjar.

Lejos de quedarse callado, Víctor Palomo ha insistido en que "no hay inseguridad jurídica" y la comunicadora ha sentenciado que "esa es tu opinión".

"Víctor, estamos hablando de otro tema, te lo agradezco mucho pero nunca vamos a llegar a un acuerdo", ha apuntado Ana Rosa, justo cuando la retransmisión ha cortado al abogado del sindicato de los inquilinos, dejándole con la palabra en la boca.