Abre un tremendo melón en X: dice que si cobras esto en Madrid "no eres clase media, eres clase baja"

El usuario @Kike_moris, autor del libro A 22 pasos del éxito, se ha propuesto abrir un melón en X, anteriormente Twitter, y ha montado una frutería entera. Su sentencia sobre el sueldo que hay que ganar para vivir en Madrid ha provocado un aluvión de mensajes en la red social de Elon Musk.

"Abro melón y me voy: Si cobras 2.000€ netos al mes en Madrid, no eres clase media, eres clase baja", ha dicho en X. Un comentario que en menos de 24 horas supera las 800.000 personas alcanzadas, los 5.000 'me gusta' y las 700 reacciones.

Muchos comentan que tanto Madrid como Barcelona se han convertido en ciudades donde el nivel ha subido muchísimo pero también añaden que en otras ciudades de España está empezando a pasar lo mismo.

Estos son algunos de los cientos de mensajes que ha dejado la publicación, la mayoría de ellos le dan la razón.