"Es la nada absoluta": un médico residente relata lo que hay después de pasar el examen MIR

Javier Suárez es médico residente y ha estado este sábado en laSexta Xplica, programa presentado por José Yélamo, para relatar la precariedad laboral, a base de contratos temporales, que sufren muchos trabajadores sanitarios, precisamente el mismo día en que se celebraba una manifestación multitudinaria por la Sanidad Pública en Andalucía.

Aunque el examen de evaluación para acceder a la formación de especialistas médicos en España, más conocido como MIR, no es el único camino para ejercer la profesión, formar parte de este sistema de formación suele ser lo más habitual. "Terminas la carrera y haces el MIR... o no, porque no es obligatorio y tienes otras salidas", ha aclarado.

Para los que deciden seguir este camino, después de pasar las mencionadas pruebas, los trabajadores tienen "un contrato de cuatro o cinco años de especialidad, pero luego es la nada absoluta", ha lamentado.

"Si tienes suerte, puedes encontrar contratos relativamente estables y un sitio en alguna comunidad autónoma donde conseguir una interinidad después de un tiempo... o puedes estar cinco, seis, siete y ocho años con contratos temporales", ha contado.

No obstante, también ha admitido que "ahora algunas administraciones están intentando que se cese el abuso del contrato eventual, porque este tiene que servir para cubrir algo puntual como una baja laboral".

Al hilo del tema, ha denunciado lo que viven algunos de sus compañeros: "No se puede tener a una misma persona contratada en un hospital durante dos años firmando contratos cada dos meses, porque eso no es una eventualidad".

Para terminar, ha asegurado que esta situación no solo la sufren los médicos, sino que es la realidad de otros muchos trabajadores sanitarios: "Enfermería sufre contratos semanales y los TCAE también. Al final es gente con vidas laborales de 100, 200 y 300 folios".