Acoge a un chico que conoce al momento y le roba hasta la manta

El usuario de Tik Tok KingBruu está triunfando al relatar lo que le pasó cuando acogió a un chico que había conocido por una aplicación de ligar. Este, sin prácticamente conocerse, le pidió que le alojara en su casa de Madrid porque tenía que ir a hacer un examen de la universitaria.

"¿A quién se le ocurre acoger a un chico para que duerma en casa sin conocerle de nada y tras haber intercambiado cuatro frases en una aplicación de ligar? A mí y, spoiler, no salió nada bien", afirma Bruno, el protagonista.

El usuario explica que el chico le había comentado no tenía residencia porque "había tenido un problema en la anterior y no le dejaban entrar todavía en la nueva". "Vamos a hacer la obra caritativa de día y si el chico es mono pues eso que me llevo", se animó, pero el resultado fue bien diferente. "Acabó siendo de las personas más maleducadas que me he cruzado", resume.

No quedaron para tomar algo antes, tal y como habían previsto, porque el invitado quiso ir directamente a su casa. "Lo bajé a buscar al portal para hacerle un pequeño diagnostico. Subimos y me empieza a explicar su vida. Dos horas y no callaba con su vida sin yo preguntarle, digo tendrá ganas de desahogarse", asegura.

Entonces le preguntó que por qué no tenía dónde dormir: "Me dijo que sí, pero que era un albergue". El invitado también le preguntó si fumaba y le reconoció que él no, aunque ese punto de la historia cambió en un futuro inmediato.

Cuando Bruno le comentó que no estaba muy cómodo, él le contestó que si quería se iba y si no se podía quedar a dormir en el suelo. "Me dijo que su albergue quedaba cerca de Atocha y como estaba lejos y con el frío lo acabé acogiendo", recuerda.

Entonces es cuando se fueron a dormir: "Le advierto que mi cama es de 1,35cm, mi manta es muy justo y solo tengo una almohada. Me dijo que no me preocupara, pero se tumbó y me cogió la manta y la almohada".

Tras recuperar su almohada le preguntó si podía fumar, cuando antes le había dicho que no. "Bajó a comprar un mechero y le dije que lo fumara abajo... pues se lo fumó en la ventana. Dos días estuve aireando", relata.

Al final, cuando se fue a la mañana siguiente le acabó confesando que habría estado mejor en el albergue y no le dio las gracias.

El vídeo se ha hecho viral y ya lleva casi medio millón de visualizaciones.