Vuelve de Australia dos años después para darle una sorpresa a sus padres y sale CASI todo mal

La creadora de contenido @MartaRegistrada no ha tenido un día de mucha suerte. No solo por cómo acabó lo que quería hacer, que no era otra cosa que darle una sorpresa a sus padres tras dos años viviendo y trabajando en Australia, sino por la reacción de los implicados y de su compinche.

Para poner en contexto, ha contado que a su padre le encanta ir al aeropuerto, pero que no le gustan para nada las sorpresas. Aun así, decidió hacerlo y se compinchó con una amiga de su madre, quien organizó una comida a las 14:30 horas como excusa para el gran momento. Marta lo encontró perfecto, ya que aterrizaba sobre las 12:45 horas.

Ella, ilusionada por lo que iba a pasar, le contó todo a un joven que iba justo detrás. Javi, así como ella lo ha nombrado, fue oyente de las historias de su vida, aunque más bien daba la sensación de que quería dormir tranquilo en el vuelo. "¿Alguna ve te han perdido la maleta?", le preguntó, respondiéndole que jamás le había pasado. Pues maldito el día que lo dijo, debió pensar, porque fue precisamente lo que ocurrió al aterrizar.

Pasaron las horas y la maleta no aparecía. La cinta transportadora terminó parándose y Marta llamó a la amiga de su madre, quien, apurada, le decía que no podía aguantar mucho más el secreto y que se lo iba a contar. "Ya se lo he contado, ya les puedes llamar", le escribió vía mensaje.

"La bronca que me cayó... Me dijo que las cosas no se hacen así, que cómo me iba a venir a buscar al aeropuerto si no sabía a qué hora llegaba, y encima no me pudieron (ni quisieron) ir a buscar porque la comida ya había llegado", ha explicado. Como no podía ser de otra forma, ha contado que tenía un "berrinche tremendo" y no podía parar de llorar. Porque aparte de lo mal que ha salido la sorpresa (y la criticada reacción de los implicados), la maleta tampoco apareció.

Al menos, como consuelo (a pesar de que su novio también cortase con ella), fue al concierto de Estopa, quien cantó en el pueblo de su amiga, a quien se le pegó la mala suerte y se fracturó un poco la tibia jugando a la petanca, pero fue igualmente en silla de ruedas.