Acude un supermercado a por plátanos y lo que le sucede identifica a muchos jóvenes

Si el audio de la usuaria de TikTok @maviunibazo que ha enviado a su amiga ha alcanzado los 48.000 'me gusta' es por algo. Los usuarios de la plataforma no se han podido sentir más identificados, sobre todos aquellos jóvenes que han decidido emprender la aventura de independizarse.

"Qué vergüenza, con una cosa tan simple como ir al supermercado me ha dado un ataque de estrés porque no sabía qué hacer con los plátanos", ha afirmado a su amiga.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Había un montón de tipos de plátanos, un montón de tipos de naranjas, mi madre me ha pedido que le trajera bananas y naranjas y yo no sabía de qué tipo traerle", ha expresado nerviosa.

Se tuvo que acercar a una de las empleadas para que le resolviera todas las dudas. "Perdona. ¿Qué tengo que hacer con los plátanos? ¿Cuáles son los mejores? ¿Tengo que pesarlos? ¿Ponerlos en una bolsa? ¿Ponerles etiqueta?", le ha bombardeados a preguntas.

No ha hecho falta decir más para que los usuarias se sientan más identificados que nunca: "No pasa nada, a mí me mandaron a comprar pepinos y traje calabacines". "Podría ser yo perfecto", ha comentado una usuaria.