Adam Jezierski, Gorka de 'FyQ', desvela las consecuencias que tuvo hacer un papel de 'malote'

El actor Adam Jezierski, conocido por sus interpretaciones en Física y Química, Los Farad, la saga de Vota Juan y la serie Con el culo al aire, ha desvelado las consecuencias que ha vivido desde el "boom" que tuvo tras su papel como Gorka en la serie emitida en Antena 3.

"Gorka al principio iba a ser un machaca gigante y, no sé por qué, me contrataron a mí, ¡con mi metro setenta!", ha expresado en el podcast de entrevistas 'Animales Humanos', "donde la gente se sincera".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"De lo que iba a ser Gorka, acabó siendo una cosa un poco diferente", ha dicho, recalcando que aprendió en su día a no juzgarle por una personalidad del personaje muy criticada en su momento.

Le inyectó, tal y como ha contado, mucho de su personalidad: "Soy una persona que me tomo la vida siempre medio en serio, con mucho sentido del humor".

Además, el papel de "malote" tuvo consecuencias en la propia calle. "Era muy curioso, pensaba que por la calle me iban a odiar", ha expresado, siendo algo que puede parecer sorprendente pero pasa, y mucho, con papeles de este tipo.

"Los malos me decían '¡Buah, tío, soy como tú!", ha dicho, agregando cómo reaccionaba él "para que no me agredan": "¡Vamos ahí!". Además, había mujeres que le decían qu ele encantaban los tíos "cómo él". Algo que hizo estallar de risa al actor es lo que le dijo la cámara sustituta de 'Animales Humanos' nada más entrar: "¡Que sepas que por tu culpa elijo mal a los hombres!".