Adele está en pleno concierto, ve a una persona y lo que hace lleva millones de reproducciones

Getty Images for The Recording Academy.

La cantante Adele ha dejado uno de esos momentos que ya lleva en TikTok más de 17,4 millones de reproducciones y más de dos millones de 'me gusta', todo un hito en la red social china.

La artista británica estaba dando un concierto en Las Vegas (Estados Unidos) cuando ha visto en el público nada más y nada menos que al médico que la atendió durante el parto de hijo Angelo, que ahora tiene 11 años.

"Oh dios mío", dice al verlo entre el público. La cantante se acerca y se funde con el médico en un cálido abrazo que han captado multitud de personas que grababan con su móvil la actuación.

Angelo tiene 11 años y después de tanto tiempo lo sigue recordando...te amo tanto Adele", "Adele reconoce a medio mundo en sus conciertos", "Mi mamá no recuerda ni la fecha de mi cumpleaños y Adele recuerda hasta el doctor que la ayudó a parir" y "Adele reconoce a medio mundo en sus conciertos, yo en la calle de mi pueblo no reconozco a algunos que me saludan" son algunos de los mensajes que se han podido leer en la publicación en TikTok.