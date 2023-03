Adriana Lastra responde a Mario Vaquerizo con una imagen: "Venga, a por las siete diferencias"

Adriana Lastra, exdiputada del PSOE, ha respondido de una forma bien llamativa al artista Mario Vaquerizo, después de que éste causase gran revuelo al dejar caer que la situación de libertades en España es similar a la de la dictadura porque "no puedes decir lo que piensas".

"Venga, a por las siete diferencias", ha escrito Lastra junto a dos imágenes. En una aparece Vaquerizo y sus declaraciones y en otra un titular de prensa del año 2016 del entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

"Puigdemont equipara a España con una dictadura", se lee en la imagen, donde se añade: "El presidente dice que no hay 'separación de poderes".

"Habíamos pasado por una dictadura, donde no se nos dejaba mostrarnos tal y como somos, donde los prejuicios estaban y tú por llevar el pelo largo te metían en la cárcel...", empezó diciendo Vaquerizo en el programa de Telecinco Déjate querer.

En ese momento, Paz Padilla preguntó: "¿Crees que estamos retrocediendo un poco?". Vaquerizo no se mordió la lengua: "Mucho estamos retrocediendo. Ahí queríamos llegar. Yo que vengo de una familia en que han vivido la dictadura y demás y te decían lo malo que era, yo ahora me siento identificado con mis abuelos y tal".

"No puedes decir lo que piensas y aparentemente se supone que habíamos avanzado mucho. Por ejemplo, mi mujer haciendo Pepi, Luci, Bom no podría hacer esa película, a mí suegra la hubieran mandado a la cárcel por ser una mala madre porque el defensor del menor esto", prosiguió antes de rematar: "Todo lo tenemos que hacer de justa medida. Estoy diciendo una cosa muy políticamente incorrecto, pero es que yo me defino como políticamente incorrecto y pido un fuerte aplauso. Tenemos que ser libres".