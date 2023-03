Un agricultor de Córdoba ve lo que vale una garrafa de aceite en una tienda y no duda en tirar de ironía

La inflación sigue disparando los precios de la lista de la compra y algunas personas se han visto obligadas a dejar de consumir algunos productos, entre ellos, algunos de los considerados básicos.

Pero ha habido algo que Tomy Rohde, agricultor de Córdoba, ha querido destacar y compartir a través de su cuenta de Twitter.

El usuario de Twitter @SxTrece ha difundido una fotografía en redes sociales en la que ha mostrado una garrafa de cinco litros de aceite de la marca Carbonell y, sobre todo, ha querido resaltar su precio.

"41,49 euros la garrafa de 5 litros de aceite de oliva virgen extra Carbonell. Esto se nos está yendo de las manos", ha asegurado.

En la imagen se ve una garrafa de aceite virgen extra de la marca que cuesta 41,49 euros y el agricultor de Córdoba no ha dudado en tirar de ironía nada más verlo con un mensaje tajante.

"Un saludo afectuoso a los que decían que mi aceite puro picual sin mezclar, filtrado o sin filtrar a elección y con envío pagado era carísimo", ha señalado en su cuenta de Twitter.

Después de que el tuit se hiciera viral, con más de 1.800 me gusta, el protagonista se ha visto obligado a publicar un segundo mensaje, respondiendo a las peticiones recibidas.

"Me está preguntando mucha gente de comprar mi aceite. Perdón pero es que ya no me queda; la última caja (era para mi) la envíe ayer a una señora porque era para un regalo y uno de mi cocina a un muchacho que aún no pude mandar. (Vamos que por no haber no tengo ni yo)", ha señalado.

Decenas de personas han reaccionado a la publicación y no han dudado en mostrar su apoyo al agricultor y sorprenderse por el precio de la garrafa de aceite.

