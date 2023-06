Aitana no puede ser más sincera al ser preguntada por sus relaciones sexuales

La cantante Aitana visitó este jueves La Resistencia, el programa de David Broncano, y tuvo que contestar a las dos tradicionales preguntas del espacio de Movistar: el dinero que tiene en el banco y las relaciones sexuales que ha mantenido en el último mes.

La artista, que comenzó diciéndole al presentador que la respuesta que de verdad quería saber era la del sexo, comenzó hablando sobre su economía. "Me he comprado otra casa", afirmó, añadiendo que coche no necesita comprarse uno porque se lo dejan.

"¿Y relaciones? Es una pregunta que se hace a todo el mundo", saltó Broncano. Aitana fue sincera: "Este último mes no tantas".

El cómico le preguntó si esa respuesta la daba porque la gente pensaba que tendría muchas más. "Es porque no he visto a... este último mes ha habido menos, hay veces que no ves a... porque estáis en otras partes. No sé qué decirte para que no vaya a salir luego en las revistas del corazón", aseguró la artista.

Aitana insistió que en el último mes había estado "más tranquila". "Pero por lo general me gusta... por lo general bastante", añadió provocando las risas de todos los presentes.

"Es un cosa divertida, magnífica, maravillosa y no puede ser tabú. Por lo general me encanta y yo feliz, pero este último mes ha habido menos", remató la artista.