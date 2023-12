Albert Pla habla sobre Franco y los Borbones de una forma como sólo él es capaz

El músico Albert Pla ha hablado muy en su estilo sobre la Constitución, sobre Franco y sobre los Borbones en una entrevista en Hora Veintipico, de la Cadena Ser.

"¿Hay Día de la Constitución? ¿Qué día es? Hay días para todo", empieza diciendo Pla, ante el que Héctor de Miguel aclara que ya son 45 años.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Más que con Franco ya eh. De hecho lo del franquismo es lo de menos ya, dentro de nada van a ser 400 años de Borbones, que Franco fue bueno... la guindita de los Borbones. Pero el asunto estaba diseñado por ahí", asegura el músico.

"Fue el que reintrodujo el cultivo de Borbón en España", le apunta el periodista. Y Pla sigue por ahí: "Sí, ¿verdad? lo puso a reciclar no sé en qué incubadora. Pero al menos les devolvió el favor porque fueron ellos los que le pusieron y él volvió a ponerlos otra vez".

Dicho eso, Pla se explaya hablando de la Constitución: "A mí esto de las Constituciones me parece una tontería, me parece una chorrada que, claro, es de mal entender, es un lío. Quiero decir, los americanos que fueron los que lo inventaron eran esos 10 artículillos, dos o tres paginitas bien, así una cosa de buen rollo".

"Pero no deja de ser una cosa anecdótica. Quiero decir que ya existen leyes y las leyes son cambiantes. ¿Para que vas a hacer una Constitución que además no vas a cumplir jamás? Porque todos los partidos son anticonstitucionales. Si no hay casas para todo el mundo ni trabajo para todo el mundo... el PP y el PSOE son anticonstitucionales desde hace 45 años", asegura.

Y remata: "Así que esto no sirve para nada. Si solo sirve para joder de vez en cuando a alguien no tiene ninguna gracia. No digo la de aquí, digo la de todos los países. De hecho, hay países que no tienen Constitución".