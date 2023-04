Alejandro Sanz es rotundo al decir lo que piensa sobre la política española

Alejandro Sanz ha sido bastante claro y rotundo a la hora de responder a una pregunta sobre la política española que le han hecho en la entrevista publicada este domingo que ha concedido a El Mundo.

El artista madrileño, uno de los cantantes de habla hispana más seguidos en todo el mundo, ha estrenado tres nuevas canciones, Volé, Cuándo y Correcaminos, con las que sale de su estilo habitual.

Pero tras hablar de sus nuevos temas, en la entrevista, le han preguntado si ha seguido la moción de censura que Vox presentó contra Pedro Sánchez, con el economista Ramón Tamames como candidato, que terminó fracasando en el Congreso.

Alejandro Sanz, lejos de asegurarlo, ha aprovechado el momento para aclarar que "de la información convulsa y diaria intento no enterarme mucho porque me desespero". Aunque ha reconocido que "lo intento pero es imposible aislarse".

"Mire, para eso, Miami era estupendo. No es que me dieran igual las elecciones, algunas las viví intensamente, pero había una distancia que me protegía", ha señalado.

Tras ello, Alejandro Sanz no ha tardado en reconocer que él, "en el fondo" es "un gran desencantado de la política". "Siento una fatiga en torno a la discusión pública que gira siempre en torno a la política y no en torno a la solución de los problemas", ha asegurado.

"No se si un planteamiento un poco ingenuo", ha resaltado, tras señalar su desencanto político y sin entrar en más detalles sobre la moción de censura de Vox.