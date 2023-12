Alexandra Jiménez, África en 'Los Serrano', desvela lo que ocurrió tras el casting para la serie

La actriz española Alexandra Jiménez, conocida por muchos como África, su personaje en la famosa serie 'Los Serrano', ha desvelado cómo consiguió el papel, a pesar de haber salido disgustada de la prueba.

"Fui al casting en el último momento porque necesitaban que entrara el personaje de África la siguiente semana e iban con mucha urgencia. Cuando yo fui éramos tres chicas", ha empezado relatando durante una entrevista en Martínez y Hermanos con el presentador Dani Martínez.

A continuación, ha asegurado que "fue lamentable", y así lo ha explicado: "No sabría decirte por qué. No puedo concretar porque no recuerdo con tanto detalle, pero sé que me fui a casa de mi representante a llorar durante horas".

Sin embargo, la sorpresa fue que, aunque la sensación que había tenido no había sido buena, le llamaron esa misma tarde dando luz verde a su actuación: "Me preguntó qué hacía la semana que viene, porque tenía que ir a hacer las pruebas de pelo y maquillaje. Fue así de rápido".

Para terminar, ha reiterado que la prueba le salió "mal" y que sentía que "no estaba acertando". De hecho, ha asegurado que hay castings que le han salido "muy bien" y al final no la han cogido.