Alucina con lo que se encuentra en medio del monte en Alemania: "En España no dura ni dos minutos"

El creador de contenido @jesusansal ha publicado en su perfil de TikTok, en el que cuenta con más de 670.000 seguidores, lo que se ha encontrado en medio de monte en Alemania, que lo ha dejado alucinando y lo ha comparado directamente con España.

"Vais a flipar con los alemanes, me cuelo aquí en mitad de un monte alemán y he flipado la confianza que tienen, han colocado un tenderete", ha explicado en el vídeo, que cuenta con casi medio millón de seguidores y más de 40.200 'me gusta'.

Por "si te entra una bajada de azúcar", han montado un pequeño puestecito de madera que tiene varias bebidas. Desde bebidas isotónicas para los más deportistas hasta botellines de cerveza y licores.

"¿Quién te cobra a ti el licor o la cerveza que te quieres tomar? Aquí confian en todos", ha afirmado, pero lo ha comparado con España, quien sale perdiendo.

"Esto lo colocas gratis en España y la gente se lo lleva, ni dos minutos dura", ha razonado, enseñando luego todos los precios. Ha recalcado que, al no haber nadie, no recibes cambio, sino que tienen una hucha para depositar el dinero.