Alucina con lo que ha visto en su hotel en lugar de los típicos carteles de "no molestar" o "pasen"

Un elemento común a la gran mayoría de los hoteles son esos carteles que se cuelgan del pomo de la puerta de la habitación para señalar a los trabajadores si pueden o no pueden entrar a limpiar.

"Por favor, no molestar" o "pueden pasar" son los dos mensajes más repetidos en esos letreros. Pero ahora la usuaria de TikTok @cecisaia ha encontrado en un hotel la evolución de ese sistema y le ha dejado sin palabras.

"Miren qué curioso esto que me he encontrado en el hotel donde me estoy quedando. El hotel no tiene de estos cositos para colgar en la puerta, que son los que uno pone habitualmente para decir 'no molesten' o 'limpien mi habitación", empieza diciendo la usuaria.

"En cambio tiene esto", dice mientras enseña dos botones en la habitación: uno de color rojo, que significa 'no molestar', y otro verde para limpieza. Si aprietas el rojo, se enciende en la parte exterior de la habitación una luz roja. Y, si le das al verde, pasa lo mismo pero con una luz verde.

"¿Qué te parece, práctico o too much?", pregunta la usuaria, que explica que a ella le pareció genial: "Fue en el Hotel Titanic Gendarmenmarkt durante la feria IFA del año pasado".