Aluvión de 'me gusta' a Manuel Burque con su mensaje sobre los ricos que son maleducados

El presentador Manuel Burque ha firmado en su programa Buenismo Bien una se las reflexiones que más se están compartiendo en los últimos días, hasta el punto de superar los 10.000 'me gusta'.

En ese vídeo, Burque se pregunta si será la amabilidad un privilegio de clase. "Está claro que, si las circunstancias te lo permiten, es más fácil ser amable. Pero a lo mejor si te lo permite el contexto socioeconómico también", empieza diciendo.

"Y al mismo tiempo pensé: la gente de clase baja, con pocos recursos, suele ser amable y educada, no hay una discriminación ahí. ¿O sí? ¿O sí que hay un privilegio con la amabilidad?", pregunta.

"Porque me pasó que le pregunté a Gema y me dijo: sí, yo creo que la gente a la que le va muy bien tiene el privilegio de poder ser amable o no. Por ejemplo, yo tengo problemas cervicales, puedo ir al fisio y eso me relaja el cuello, con lo cual es más fácil para mí decir gracias y por favor con una sonrisa", subraya.

En cambio, Burque señala que "si tú cobras poquísimo, te duelen las cervicales, no te da el dinero y tienes tres hijos pues a lo mejor darle al botón de ser amable es más complicado".

"En conclusión, desde mi humilde opinión, hay que intentar ser siempre educado. Pero tienes que entender que hay veces que la gente no puede ser amable por sus circunstancias, porque no han tenido un buen día, porque tienen un familiar que lleva 12 horas en la UCI o porque han estado trabajando 12 horas en la UCI", resalta.

Dicho eso, asevera: "A los que no hay que permitirles ni esto es a los que cobran 100.000 euros al año, viven en pisos de 140 metros cuadrados y encima son maleducados. A esos hay que extraerles la amabilidad como sea, con un sacacorchos o, si no, guillotina".

"Postdata: habrá gente que esté diciendo: yo no es que sea maleducado, es que soy honesto, digo las cosas de frente. Tú lo que eres es subnormal", afirma.