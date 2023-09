Ana Mena representa a muchos con su reacción a la alerta de Protección Civil en Madrid

La cantante Ana Mena ha representado a mucha gente tras ver y, sobre todo, oír la alerta que Protección Civil ha enviado sobre los efectos que dejará la DANA en Madrid en las próximas horas.

La artista, al igual que mucha gente en Madrid, ha recibido la notificación con un pitido más que molesto que ha llenado las redes sociales de quejas.

Pero ella no ha dudado en abrir Twitter y dejar claro lo que le pasará si vuelve a ocurrir. "La próxima vez que me suene así esto, probablemente me muera", ha asegurado, en un tuit que suma en pocos minutos más de 1.400 me gusta.

En la notificación, la Agencia de Seguridad y Emergencias 112 (ASEM 112) ha advertido de que la situación es peligrosa para la ciudadanía. "Debido al riesgo extremo de tormentas en la Comunidad de Madrid en el día de hoy, nos encontramos en el nivel 1 del Plan de Inundaciones (INUNCAM)", han asegurado.

"No utilice su vehículo si no es estrictamente necesario y permanezca en su domicilio atento a posteriores actualizaciones informativas. Por favor, sólo llame al 112 en caso de emergencia. Red de Alerta Nacional - ASEM 112", han explicado.