Ana Rosa Quintana define así a Jorge Javier Vázquez

Ana Rosa Quintana ha estado en el último programa de Poco se habla, presentado por Ana Brito y Xuso Jones, donde ha hablado de su relación con el trabajo, de Mediaset y hasta de Jorge Javier Vázquez.

La presentadora de El programa de AR ha hablado de sus inicios el mundo del periodismo, donde empezó primero en la radio y luego pasó a la televisión, primero en Antena 3 y ahora en Telecinco.

En un momento del programa, Ana Rosa ha definido a Jorge Javier Vázquez, del que ha dicho que es "brillante" pero con el que está

"Me parece que Jorge es brillante. Es un tipo estupendo con el que ideológicamente no comparto nada, pero nos queremos. Cuando él ha tenido problemas yo le he llamado, cuando yo he estado enferma él me ha llamado. Es verdad que estamos muy lejos", ha dicho Quintana sobre el presentador de Sálvame.

Esta entrevista sale publicada varios días después de que saliese publicado que Mediaset cancelaba Sálvame, una noticia que este lunes ha confirmado la propia cadena. Precisamente será Ana Rosa la responsable de ocupar esa franja donde ha estado el programa de Jorge Javier en los últimos 14 años.