Anabel Alonso responde a quienes dicen que es comunista: una auténtica lección en 50 segundos

La actriz Anabel Alonso ha dado una lección en apenas 50 segundos a todos aquellos que la acusan de ser comunista por sus posicionamientos en las redes sociales sobre temas de actualidad.

"Cuando a mí me dicen: comunista. Digo: No, perdón. Vamos a ver, siempre se confunde todo. Yo comunista no soy. Yo lo mío es mío. Eso es así", ha empezado diciendo en Cañas y Barra de Eh! Podcast.

"Pero yo quiero que, con mis impuestos, haya una sanidad universal gratuita y de calidad, una educación de calidad gratuita y para todos...", ha dejado claro antes de lamentar que "todo se embarra y todo se mezcla".

"Pero comunista no, con lo que me cuesta a mí ganarme el pan. ¡Subvencionada! Digo: ¿Subvencionada de qué? ¿Subvencionada de qué? Subvencionada está la Mercedes, Seat, Iberdrola, los toros, el lino, la leche... Es que si empiezas a ver lo que está subvencionado es todo. Yo no", ha recalcado.

"En todo caso igual se lo dan al productor para hacer una peli. A mí me pagan con un contrato por cuenta ajena pues yo tengo mis cosas. ¡Qué harta estoy!", se ha lamentado.

Recientemente, en otra entrevista en El País, Anabel Alonso también se ha referido a todos aquellos que dicen que en los 80 había en España más libertad que ahora.

"Cada uno cuenta la feria como le fue", ha subrayado antes de añadir: "Igual, si estabas en un entorno geográfico y social concreto podías hacer lo que te diera la gana, pero, en otros, no, esa es la historia del mundo".

"Igual recordamos el pasado como más bonito porque éramos más jóvenes, salíamos del franquismo y lo veíamos todo de otro color", ha reiterado.