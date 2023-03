Ángel Martín comparte una foto antigua y sacan un claro parecido razonable: "He mirado tres veces"

Ángel Martín ha publicado en Instagram una foto antigua. El humorista, autor de Por si las voces vuelven, uno de los libros más exitosos de los últimos años, ha dejado a todos de piedra con la imagen.

En la publicación aparece Martín con una camisa blanca, un chaleco, una corbata cortada y un espumillón colgado al cuello de color azul. Pero, sin duda, lo que más ha llamado la atención de la imagen es su espectacular parecido con el actor Orlando Bloom.

Recuerdos de cuando fui árbol de navidad", ha escrito Martin junto a la foto, que tiene en pocas horas más de 11.000 'me gusta' y casi 200 comentarios. La mayoría en relación al parecido con el actor que dio vida a Legolas en la saga de El Señor de los Anillos.

Estos son algunos de los más repetidos: "¿En una realidad paralela eres Orlando Bloom?", "Joderrr eras clavado a Orlando Bloom. Te juro que he mirado tres veces", "me recuerda a Orlando Bloom" y "Me habías parecido Orlando Bloom".

Aquí una foto de Orlando Bloom para comparar: