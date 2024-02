Aparece una gotera en su casa, avisa a su vecina y alucina con la reacción

La usuaria de TikTok @viajeraconmochila_ugc ha publicado un vídeo contando lo que le ha ocurrido con sus vecinos del piso de arriba tras aparecer una gotera en el techo de su baño.

Tras surgir una gotera en su baño, grabó el momento y subió corriendo a enseñárselo: "Le dije que sería por algún desagüe de su casa. Me dijo que lo miraba y que ahora bajaba, y yo me bajé a casa".

Estuvo esperando un rato, pero no apareció nadie y volvió a subir: "Subo a la media hora. Ya estaba parando de caer, pero habrá que solucionarlo. Llamé al timbre y escuché cómo dijo que sería la vecina (ella) de forma despectiva. Me dijo que ya habían apagado la ducha".

"Tendremos que llamar al seguro y tal, y sobre todo que me arreglen también el techo, además de solucionar el problema. Me dijo que no me preocupara que mañana llamaban al seguro, pero que, claro, de aquí a que viniesen, se tenían que seguir duchando. Y yo... ¿perdona? Se me puede inundar el baño, es minúsculo y el techo se puede caer", ha continuado molesta.

Y es que, además, tienen dos baños, por lo que le estaba diciendo que se iban a seguir duchando en el que estaba provocando la gotera: "Hasta que el seguro venga, ¿tú no puedes estar sin ducharte en ese baño? ¿De verdad?".

El marido "intentaba apaciguar las cosas" entre las dos. Al final, la mujer 'cedió' y evitará usar ese baño hasta que el problema esté solucionado: "¿Se puede ser más maleducada, poco respetuosa y poco empática? Yo estoy flipando".

Para terminar, ha explicado cómo hubiese reaccionado ella, con "un poquito de ciudadanía", dando a entender que es precisamente lo contrario a lo que ha hecho su vecina.