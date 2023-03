Arrimadas dice "todos, todas y todes" y lo que hace Irene Montero se ve decenas de miles de veces

Irene Montero, ministra de Igualdad, ha dado una respuesta que se está viendo decenas de miles de veces a Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, después de que ésta hablase en la tribuna del Congreso de "todas, todos y todes".

"Las mujeres españolas que tienen estos problemas miran la tele y ven a una ministra de Igualdad y a un ministerio que se van a gastar 1.500 millones de euros. Yo cuando pienso que a usted le han puesto en sus manos un presupuesto de 1.500 millones de euros yo me echo a temblar", ha empezado diciendo Arrimadas.

"¿Por qué? Porque le vemos a usted todo el día con el todos, todas y todes. Usted se atrevió a comparar la situación de las mujeres afganas con las españolas, como diciendo... bueno en todos los sitios cuecen habas", ha proseguido.

Tras ello, Montero ha subido a la tribuna y ha resaltado: "Usted cree que cuando dice todas, todos y todes se está riendo de mí, me está intentando ridiculizar a mí".

"Pero lo que hace usted es no reconocer la realidad de muchas infancias trans que necesitan que el Estado les reconozca, señora Arrimadas. No me ridiculiza a mí, vulnera los derechos de esas niñas, niños, niñes que piden simplemente que las instituciones, también usted como representante pública, reconozca algo tan sencillo como que existen", ha subrayado la ministra.

Y ha zanjado: "Entonces le pido que deje de hacerlo. Puede ridiculizarme o intentarlo con otras cosas. Pero no cuestionando los derechos de las infancias trans".