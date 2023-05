Un artículo del 'Financial Times' cuenta a los extranjeros la cruda realidad de la siesta española

El Financial Times, prestigioso diario económico británico, ha publicado un artículo de Barney Jopson en el que éste acaba con uno de los estereotipos más extendidos de España: la famosa siesta que, según creen muchos en otros países, es algo que practican casi todos los españoles.

El autor del texto, que vive en España desde verano y también tiene familia aquí, subraya que "la famosa siesta no es tan común como parece". Y dice algo bien significativo: "Las únicas personas que conozco que tienen siestas regulares entre semana están en la guardería o jubiladas".

Uno de ellos, prosigue, es un familiar suyo llamado Marcelino que tiene 70 años y que dice "que la tarde no empieza hasta que se despierta como a las 19.00". Sí matiza, en cualquier caso, que el número de españoles que se echan la siesta aumenta en el verano, "ya que el calor abrasador hace que sea difícil hacer cualquier cosa sin aire acondicionado".

El autor hace todas esas 'revelaciones' en un artículo en el que reflexiona sobre un asunto que le llama la atención: en español sólo hay una palabra para hacer referencia a la tarde, algo que no ocurre en otros idiomas, en los que dividen la tarde en más periodos. Y en este sentido destaca que ni los propios españoles se ponen de acuerdo sobre cuándo empieza y cuándo acaba la tarde.

Dice que para algunos la tarde no empieza hasta que has empezado a comer, lo que puede suponer que ese periodo del día no empiece hasta las 14.30, las 15.00 o incluso más tarde: "Pero para muchas personas mayores, no comienza hasta que terminas de comer, lo que te lleva más allá de las 16.00. o incluso de las 17.00".

Todo ello, dice el autor, está relacionado con que si los relojes de los españoles estuvieran ajustados según la posición del sol, tendrían la misma hora que el Reino Unido y Portugal.

"Pero en cambio está una hora por delante, porque en la década de 1940 la dictadura de Francisco Franco decidió que España debía alinearse con la Alemania nazi", lo que provoca que, cuando se ajusta al horario de verano, "coincide con la hora solar en el centro de Ucrania".

"Almorzar a las 14:30 en España significa que, según el horario solar, realmente estás comiendo a las 13:30 (en invierno) o a las 12:30 (en verano)", destaca.