Athenea del Castillo responde con claridad a quienes llevan tiempo diciendo que es de derechas

Athenea del Castillo, futbolista del Real Madrid y de la selección española, se ha pronunciado con rotundidad por primera vez sobre los rumores que circulan desde hace tiempo y que la vinculan con la ideología de derechas e incluso de extrema derecha.

Todo ello a raíz de algunas fotos en las que aparece junto a su pareja en el Valle de los Caídos o con una pintada en el suelo en la que se leía "viva Vox".

En una entrevista en Relevo, la futbolista ha admitido que este tipo de comentarios son los que más le molestan.

"Por unas fotos. ¡Unas fotos! Dios mío de mi alma y de mi corazón. Pobrecito mi chico y pobrecita yo. Los dos. Es que la gente que me conoce flipa. Y la gente le conoce a él, flipa más. Si lo conocieseis de verdad… Es lo que más porque digo, pero por favor, por una foto ya eres capaz de opinar algo", se lamenta.

"Me quedo muerta. He aprendido a reírme. Llega el momento que me hace gracia. Digo, pero por favor, ¿no tenéis otra cosa en la que divertiros? Que ver en que Atenea haya subido una foto, o que el novio de Athenea, o que el amigo del amigo de Athenea. Por favor, que soy una persona normal", reclama.

"Cualquiera que me conozca y que hable conmigo sabe cómo van las cosas. Ahora me río, pero sí había algo que al principio me molestaba era eso", asegura.