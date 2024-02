Avisan de lo que debes hacer si ves una cebolla como esta en tu despensa

Seguramente en más de una ocasión has encontrado en tu despensa alguna cebolla que tenía alguna parte un poco más oscura, llena como de una especie de arenilla o moho. Y es posible que hayas optado por cortar ese trozo, tirarlo a la basura y aprovechar el resto.

Pues ojo. El popular usuario de TikTok Enfermero Jorge Ángel ha explicado algo que él no conocía pero que puede salvar de un disgusto a más de uno.

"Cuidado con esto, amigos y amigas. Esta mañana estaba cocinando unos ricos macarrones y he visto que la cebolla tiene moho", empieza explicando.

"Yo lo que suelo hacer con las hortalizas, frutas, verduras, que veo que tienen algo de moho... le voy quitando esa parte hasta que veo que ya no hay y ya entonces aprovecho el resto", admite.

"Pero me he estado informando y los alimentos en este estado liberan unas microtoxinas que no se ven a simple vista. Y, aunque en esta parte esté solo el moho, las microtoxinas pueden estar por todo el alimento y son dañiñas para nuestro organismo", ha alertado.