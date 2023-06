El aviso de Sandra Sabatés sobre El Gran Wyoming que hay que tener MUY en cuenta estos días

El Gran Wyoming es uno de los presentadores con más predicamento de España. Toda opinión política del presentador de El Intermedio es susceptible de ser noticia en la mayoría de medios del país.

Por eso, la periodista Sandra Sabatés, presentadora junto a Wyoming del programa nocturno de laSexta, ha lanzado un importante aviso a tener en cuenta precisamente ahora, con las elecciones generales a la vuelta de la esquina.

"Os recuerdo que Wyoming no tiene redes sociales. Cualquier cuenta que encontréis en twitter con su nombre es falsa", ha señalado Sabatés en su perfil de Twitter. Un aviso que ya lanzó hace unos años Carmen Aguilera, directora de El Intermedio.

Tomen nota: Wyoming no tiene cuenta de twitter", escribió en noviembre de 2018 la periodista al frente del exitoso programa nocturno de laSexta.

‼️ Os recuerdo que Wyoming no tiene redes sociales. Cualquier cuenta que encontréis en twitter con su nombre es falsa. — Sandra Sabatés (@sandrasabates11) June 18, 2023

Precisamente y para evitar malentendidos con cuentas falsas, el Gran Wyoming publicó hace unos meses un vídeo desde el plató de El Intermedio donde contaba que no tenía ningún perfil en ninguna red social.

"Hola, queridos amigos. En primer lugar, muchas gracias por buscarme ahí, en las redes, porque eso significa que hay una muestra de afecto o cariño. Supongo que no es para insultarme. Esto es un vídeo que hago para deciros que, simplemente, no tengo yo redes. Y me dicen mucho: 'A ver si puedes subir esto por Facebook'. No tengo", empezó diciendo.

Añadió después: "No significa que no las entienda, porque estoy todo el día navegando en internet por mi trabajo y porque me gusta. Hay mucha información que me interesa ahí. Pero lo de las redes sociales a mí me pilla mayor en el sentido de que yo ya vivo contrarreloj y como solo tengo una vida la quiero dedicar a otras cosas".

Para finalizar comentó: "Resumiendo: tengo otras cosas que hacer. Y luego la segunda parte. Y es que tengo muchos amigos. Yo no necesito amigos virtuales. Una tercera: yo soy famoso y además controvertido. Entonces me siento como un payaso que le ponen la cabeza para que le tiren tartas. A día de hoy no estoy por esa labor".