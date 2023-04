El vídeo del Gran Wyoming grabado sólo para redes que hay que tener muy en cuenta últimamente

El Gran Wyoming grabó hace algunas semanas un vídeo desde el plató de El Intermedio destinado únicamente a las redes sociales que en los últimos días está cobrando mucha importancia.

En las imágenes, el humorista subraya un dato capital: no tiene ningún perfil en las redes. Y es que últimamente están proliferando perfiles, sobre todo en Twitter, que se hacen pasar por él y que están teniendo gran repercusión, con mensajes que llegan a acumular miles de 'me gusta' y retuits.

"Hola, queridos amigos. En primer lugar, muchas gracias por buscarme ahí, en las redes, porque eso significa que hay una muestra de afecto o cariño. Supongo que no es para insultarme", dice Wyoming en el vídeo.

"Esto es un vídeo que hago para deciros que, simplemente, no tengo yo redes. Y me dicen mucho: 'A ver si puedes subir esto por Facebook'. No tengo", asegura antes de explicar que no se ha hecho perfiles en esas plataformas, entre otras cosas, por su edad.

"No significa que no las entienda, porque estoy todo el día navegando en internet por mi trabajo y porque me gusta. Hay mucha información que me interesa ahí. Pero lo de las redes sociales a mí me pilla mayor en el sentido de que yo ya vivo contrarreloj y como solo tengo una vida la quiero dedicar a otras cosas", afirma.

Y añade: "Desde luego no pienso hacerme fotos comiéndome un huevo frito para contarle a los demás que me estoy comiendo un huevo frito".

"Resumiendo: tengo otras cosas que hacer. Y luego la segunda parte. Y es que tengo muchos amigos. Yo no necesito amigos virtuales. Una tercera: yo soy famoso y además controvertido. Entonces me siento como un payaso que le ponen la cabeza para que le tiren tartas. A día de hoy no estoy por esa labor", concluye.