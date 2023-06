Belén Esteban revela lo que le pasó en una discoteca con Pedrerol y cuenta cómo se portó con ella

Belén Esteban se ha dejado caer por el mundo streamer y ha tenido una extensa charla con Nil Ojeda, Werlyb y Goorgo, integrantes del podcast Club 113. La colaboradora de Sálvame ha dejado numerosas perlas acerca del programa, de la cadena y hasta de anécdotas con famosos.

En un momento de la charla, Goorgo le ha preguntado por El Chiringuito, programa que se asemeja mucho a Sálvame por la forma de abordar los temas. Esta afirmación no le gusta demasiado a Josep Pedrerol, creador del formato, porque, como ha señalado en alguna que otra entrevista, El Chiringuito nació antes que el espacio televisivo de Telecinco.

Cuando le han sacado el tema, Belén Esteban ha dicho entusiasmada que va a ir al programa de Pedrerol en Mega y ha contado que se encontró con el presentador y otros redactores en Museo Chicote, un conocido local de Madrid que tiene también discoteca.

Fue su marido el que avistó a Pedrerol y se lo dijo: "Yo, muy digna de mí, veía que nos mirábamos. Estaba con dos chicos [su marido dice de fondo que eran Edu Aguirre y Álex Silvestre] yo voy al baño y cuando paso digo mira os tengo que saludar porque mi marido todas las noches estamos en la cama y antes de dormir me pone El Chiringuito".

Sobre Pedrerol ha dicho que fue "encantador": "A mí me encanta el fútbol, soy del Atleti a muerte. Digo un día tengo que ir a tu programa porque os digo una cosa, dicen mucho de Sálvame que gritamos y tal... perdona es que un día van a sacar algo...".

Goorgo ha dicho que El Chiringuito ha cogido el estilo de Sálvame. "Perdona, peor. Escucha, peor. Que tú no te puedes poner así que yo escuchaba... ¿y cuándo se levantan?", ha apostillado Belén Esteban.

"Pues yo voy a ir. Está muy bien el programa. Era un programa que no parecía... pues lo ve un montón de gente. Yo me alegro mucho por ellos. A mí me gusta verlo".