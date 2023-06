Belén Esteban revela su reacción cuando una mujer le gritó "puta" mientras caminaba por Madrid

La popular colaboradora de Telecinco Belén Esteban ha revelado en una entrevista concedida al podcast Club 113, que conducen Goorgo, Nil Ojeda y Werlyb, una de sus peores experiencias.

Tal y como ha contado la bautizada como 'Princesa del Pueblo' sucedió un día en el qeu iba caminando tranquilamente por la calle Goya de Madrid. "Ese día, además, estaba yo de un humor de esos días que te levantes que no puedes con nadie", ha añadido.

Entonces y mientras caminaba tan tranquila, una mujer le gritó lo siguiente: "Me dijo 'mira a la puta esta'". Esteban, según ha relatado, se giró y decidió defenderse de la acusación y contestarle con mucha firmeza.

"Me di la vuelta, la llame y le pregunté si me había acostado con su marido o con su padre", ha proseguido. La mujer le contestó que no, así que la colaboradora de Telecinco volvió terminó la conversación con otra dura sentencia: "Le dije que entonces la única puta que había ahí era ella"