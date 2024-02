Benjamín Prado contesta sin paliativos a Ayuso sobre si a Sánchez lo han elegido los ciudadanos

El escritor Benjamín Prado se ha llevado miles de 'me gusta' por lo que ha contestado a Ayuso después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid dijera en un acto, ante el Monumento de la Constitución y junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que Pedro Sánchez "es un presidente que no han elegido los ciudadanos".

"Lo han elegido los secesionistas, la extrema izquierda y Bildu, enhorabuena", ha expresado Ayuso. Prado le contestó sin paliativos un día después en su perfil oficial de X, antes conocido como Twitter, recibiendo casi 20.000 visitas.

"Dice Ayuso que a Sánchez no lo han elegido los ciudadanos...", ha comenzado escribiendo, añadiendo un emoticono para expresar vergüenza y sorpresa ante las palabras de la presidenta.

"Ella y su PP eligieron a Núñez Feijoo a dedo y después de cortarle la cabeza a Casado por decir la verdad sobre los negocios de su hermano con las mascarillas", ha manifestado el escritor, mandando un claro recado.

Ha concluido, contundente, definiendo que para Ayuso la palabra "democracia" se escribe con "'d' de 'depende'". El tuit lleva ya más de 1.000 'me gusta' y algunos usuarios le han ratificado en los comentarios: "Yo me miro y me miro y definitivamente soy ciudadana y elegí a Sánchez, yo sé yo si me miro mal...".