Bertín Osborne define con dos palabras en "lo que se ha convertido España": rotundo y sorprendente

El cantante Bertín Osborne ha mostrado sus dos grandes preocupaciones ahora mismo con España: la pérdida de la educación y del sentido del humor.

En una extensa entrevista en El podcast de Druni, el también presentador se lamenta de que "la falta de educación es tremenda en la gente joven".

"Esto de los valores, que parece rancio y antiguo, nuestros padres a mi generación se lo enseñaban. Luego tú podías hacer lo que quisieras, pero lo sabías. Hoy en día cuidado con reñir a un niño más fuerte de lo normal, no te quiero ni contar como le pegues una guantada o un azote. Se te pueden caer todas las penas del infierno. Y los ves a los niños con 12 años asalvajados", se queja.

"Otra cosa que me preocupa muchísimo es la pérdida del sentido del humor. El sentido del humor es el sentido más importante de todos los que tenemos. Porque sin eso no se puede vivir", ha explicado.

En su opinión, "España, coincidiendo con el auge de las redes, se ha convertido en un país de talibanes": "Entonces uno no puede hacer humor de nada como se ha hecho toda la vida. España ha sido un país con un sentido del humor desde Galicia hasta Canarias. Gente que siempre hemos sido optimistas, hemos visto la vida de manera positiva, siempre nos hemos reídos de nosotros mismos".

"De repente no se puede hablar de nada porque siempre hay alguien que se ofende. Eso no ha pasado nunca. Ahora los humoristas me dicen: como voy a ir a contar un chiste, tengo que pensármelo siete veces antes de contarlo no vaya ser que haya una asociación del mono azul que me denuncie o diga que soy un machista, un feminista un misógino", ha planteado.

Y ha rematado: "Me preocupa mucho la pérdida del sentido del humor de los españoles porque estamos perdiendo nuestra identidad y eso es un signo de identidad española de toda la vida".