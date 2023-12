Bob Pop utiliza estos contundentes términos para hablar de las comentadas palabras de Pablo Motos

Pablo Motos parece ir de polémica en polémica y ha causado un nuevo revuelo por lo que dijo en el programa del pasado martes sobre la hipocresía. Unas palabras a las que ha reaccionado el escritor Bob Pop, usando unos términos de lo más contundentes.

Pese a ser de hace unos días, en las últimas horas se han hecho virales las frases que el presentador de El Hormiguero utilizó en su sección, Pasarse de la raya, inspirándose en el cantante Omar Montes.

"A veces pienso cosas, cosas muy malas y cómo actuaría yo. Si me metieran en la cárcel y me dieran a elegir a un compañero de celda... yo elegiría a un tipo duro, valiente y peligroso. Seguramente me arriesgaría a que partiese la boca o me rajase a la primera", aseguró.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Pablo Motos defendió que "lo haría de frente, cara a cara, sin esperar a que estuviese distraído o dormido". "No lo haría a traición, a lo mejor, como un sumiso acobardado. Sería mucho más emocionante, aprendería esas cosas que solo saben los que se atreven a saltarse todas las reglas y caminar sin miedo por la vida", añadió.

"Dan más miedo los mansos que salen corriendo a la primera de cambio, o que si te tienen que decir algo contra ti se arrugan y se lo guardan esperando a que caigas o tropieces”, expuso, antes de criticar a "los verdaderos peligrosos".

"Son los cobardes, los traidores, los hipócritas, los que dicen lo que no piensan para quedar bien y encajar, los críticos y los llorones que nunca son felices ni proporcionan felicidad”, razonó, antes de mandar un mensaje a los que "dicen quererte y no te quieren" o los que dicen "estar contigo cuando en el fondo están contra ti". "Yo, a esa gente no la quiero en mi vida", sentenció.

Pero tras ver las comentadas palabras del presentador de El Hormiguero, Bob Pop no ha dudado en hacer referencia a ellas con un tuit que suma más de 4.000 me gusta en menos de un día.

"Oye, pues este alegato a favor del macho tóxico, la violencia útil y ser un tío mierda no me lo esperaba. JAJAJAJA JAJAJA", ha señalado.