Bustamante cuenta lo que le pasó con una señora en una carnicería: dice mucho de cómo lo ve la gente

David Bustamante ha estado en el podcast de Nude Project. La empresa de ropa cuenta con su propio programa donde entrevistan a famosos de todos los ámbitos, desde gente del mundo de la empresa hasta artistas.

En esta ocasión, el cantante y participante de la primera y exitosa edición de Operación Triunfo ha hablado de su carrera, de su paso por la Academia y hasta de su negocio de colonias.

En un momento de la entrevista le han contado que, según un estudio, el 96% de los españoles reconoce a David Bustamante por la calle. "Me saluda todo el mundo como si me conociera. Además como me conocieron desde los 19 años es como si fuera uno más", ha desvelado.

Como ejemplo ha contado el loco episodio que vivió en una carnicería: "Estaba haciendo cola y una señora 'ay mi Busta, mi niño'. Abrí su cartera y al lado de la foto de sus hijos tenía una foto mía puesta, como si fuera un nieto más. Me pasa continuamente".

También ha explicado que la gente le suele saludar con mucha familiaridad por la calle: "Me paso todo el día saludando. Soy al flautista de Hamelín. Para recorrer 500 metros cuando estoy tomando con los amigos cañas tardo mucho tiempo porque voy saludando a todo el mundo. No es que vaya yo, es que vienen a saludarme a mí y nunca digo que no".