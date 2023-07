Cachondeo con lo que se ha encontrado Ana Milán en un hotel de París

La actriz Ana Milán ha compartido un curioso momento en su perfil de TikTok, donde tiene más de 560.000 seguidores y casi cuatro millones de 'me gusta'.

La intérprete ha explicado que está en París (Francia) y que al llegar a su hotel se ha encontrado en su cama algo de lo más llamativo.

"Anoche primera noche, entro en mi hotel, agotada, doce y pico de la noche y entonces yo me desmaquillo, me meto en la cama y decido taparme con el edredón. Entonces me meto, lo cojo y no. Nadie entiende este edredón. Es un edredón para gente muy pequeña", ha dicho Milán.

En el vídeo se puede ver que, más que un edredón, parece una almohada gigante que sólo sirve para cubrir los pies en verano. Aunque la publicación es en tono de humor, en los comentarios ha reconocido que no tiene ni idea de qué es lo que tiene en la cama.

Igual es una almohada muy grande", "Es el edredón-almohada de mis sueños", "A lo mejor es la supletoria" y "Otra opción sería ponerlo en vertical" son algunos de los mensajes que se han podido leer en la publicación.