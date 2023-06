El cantante Coyote Dax desvela todo esto del famoso tema 'No Rompas Más'

El cantante Coyote Dax ha sido entrevistado por los presentador del podcast Errar es de sabios, creado por el Errado de Aragón, Fran y Álex, donde le han preguntado por la famosa canción 'No Rompas Más'.

"Se trata de una de las canciones más sonadas en todos los pueblos", han empezando recordando. Al instante, Coyote Dax ha respondido dejando atónitos a ambos presentadores.

"¿No te pagan nada cada vez que suena?", ha dicho sorprendido uno de ellos. Para darle algún tipo de explicación, han aclarado que la canción original "es del padre de Miley Cyrus", Billy Ray Cyrus.

@erradoaragon Todos pensando que Coyote Dax se llevaba un pastón cada vez que sonaba el “No Rompas Más” en tu pueblo y nanai. ♬ sonido original - Errado de Aragón

De hecho, "cada vez que se pone cobra él". No obstante, a continuación ha dejado una clara reivindicación: "Yo tendría que cobrar como cantante intérprete de la versión en español".

Asimismo, ha desvelado que no solo le ocurre con este tema en cuestión: "Si te soy sincero, no he recibido ni siquiera regalías del primero, segundo y tercer disco que hice con mis discografías anteriores, porque soy gilipollas".

"Firmaste lo que no tenías que firmar", ha terminado augurando el presentador para terminar de hablar acerca del asunto.