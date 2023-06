Carlos Herrera cuenta cuál es el principal motivo por el que Juan Carlos I suele llamarle

El periodista Carlos Herrera ha ofrecido una entrevista en el programa de Bertín Osborne en Telecinco, Mi casa es la tuya, en la que, entre otras muchas cosas, ha revelado cuál suele ser la principal razón por la que el rey emérito Juan Carlos I le suele llamar.

El cantante preguntó al comunicador si llevaba mucho tiempo sin verle, algo a lo que el locutor de radio respondió, reconociendo que "yo voy a verle alguna vez y en alguna ocasión él me distingue otorgándome su confianza, llamándome sobre todo para informarse".

"A él lo que le gusta es informarse, que tú le cuentes. Igual que lo hace llamándome a mí, lo hace llamando a muchos más y con eso se hace una composición de lugar", ha explicado.

Carlos Herrera ha defendido que el rey emérito "es una de las personas mejor informadas de España", pero también ha detallado que él trata de no perjudicar al rey Felipe VI.

“Sus acciones tienen que ser con pies de plomo para no perjudicar, entre otras cosas, a la acción de su hijo, el Rey de España, que está cercado y presionado por un Gobierno que le es, en algunos casos, si no hostil, digamos que sí algo desagradable", ha expuesto.

En un momento de la entrevista, Herrera también ha hablado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recordando cuando Alfonso Gómez de Celis, actual vicepresidente del Congreso, le invitó a conocerle.

La primera impresión que se llevó de él fue positiva. "Es un señor encantador. A mí me pareció, cuando él se fue, un liberal de izquierdas. Un tipo que me pareció muy interesante. Y luego ha traicionado eso o, en ese momento, simulaba otra cosa. No lo sé. Pero luego no ha sido el liberal de izquierdas", ha señalado Herrera.