Carmen Machi se pronuncia como muy pocas veces sobre los casos de censura de obras de teatro

La actriz Carmen Machi se ha caracterizado siempre por no callarse nada y responder con sinceridad a cualquier pregunta que le suelen hacen. Algo que ha repetido en una entrevista publicada este domingo en El Español.

Al ser preguntada por los amagos de algunos partidos políticos de derechas, incluido Vox, de censurar algunas obras de teatro, la intérprete no se ha mordido ni un poco la lengua.

"Mira, yo no tengo redes sociales precisamente para no aguantar estas tonterías", ha asegurado Carmen Machi, que no ha dudado en mandar un mensaje a los que llaman 'subvencionados' a la gente de la cultura.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

La actriz cree que "quien dice eso, no sabe ni de lo que está hablando". "Lo habrá escuchado decir y lo repetirá. Pero eso lo dicen aquí y en otros países", ha expuesto.

"Yo, personalmente, no me he sentido atacada nunca. La censura sólo habla del nivel de ignorancia supina de quien la impone, porque realmente lo que atacas es la cultura de tu país", ha justificado.

Carmen Machi lo ha calificado como "ridículo", antes de hablar de que ella misma ha sufrido "la censura" con la obra teatral de Juicio a una zorra. "Estuvo vetada en Pozuelo, aquí, en Madrid. Fue por el título", ha añadido.

"Una función que fue un acontecimiento social en España y fuera de España. Las funciones se multiplicaron por mil, fue un evento increíble, pero aquí la censuraron porque estaba la palabra zorra en el título de la obra", ha expuesto.