Va a casa de su amigo, intenta entrar, lo sube a TikTok y se monta un debate tremendo al ver lo que pasa

Un usuario de TikTok ha dado mucho que hablar al mostrar lo que se ha encontrado al ir a entrar a casa de un amigo y tener más dificultades para entrar con un telefonillo moderno que con uno de toda la vida.

"El futuro es hoy", reza el título del vídeo en el que el hombre intenta simplemente tocar al timbre.

"Hay veces que la tecnología no ayuda para nada y perjudica, como en este caso. Quiero tocar un timbre para llegar a casa de un amigo y resulta que primero tengo que ingresar este menú, me piden que seleccione lenguaje...", ha empezado diciendo mientras mostraba los impedimentos para seleccionar el nombre de su amigo.

El hombre intentaba acceder al menú táctil pero la pantalla no reconocía como es debido su dedo y no había manera de poder escribir de forma correcta el nombre de su amigo.

"Me pide que busque su apellido y me indica el apellido, lo empiezo a buscar, aparecen los vecinos que tienen esa letra pero mira lo que tengo que hacer cuando podría tocar un botoncito y listo. ¿Por qué me haces que interactúe con esto?", ha lamentado.

Un vídeo que ha generado un debate sobre si la tecnología, en este caso, es más un atraso que un avance.