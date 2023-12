Causa sorpresa al mostrar cómo son las duchas en Finlandia: rarísimo, pero con posible explicación

La usuaria de TikTok @anaaconrado, española que vive en Finlandia y que explica con gran éxito las curiosidades del día a día de ese país, ha sorprendido al contar y mostrar cómo son allí las duchas.

"Aquí, en Finlandia, nadie usa platos de ducha", explica antes de matizar: "Evidentemente, sé que en España también hay muchas casas que no tienen platos de ducha, pero creo que es más una cuestión de estética".

"Aquí, en cambio, ninguna casa usa platos de ducha. ¿Cómo las usan? Pues, para empezar, como veis, no hay platos de ducha y tienen el suelo inclinado para que el agua se vaya. Y lo que tienen es esta especie de mopa para empujar el agua", apunta mostrando ese instrumento, presente en casi todas las casas.

"¿Por qué tienen las duchas así? A mí la explicación que me dieron no la veo muy lógica, pero me dijeron que es más barato. No pagar por un plato de ducha y tan solo inclinar el suelo", señala.

Pero ella maneja otra teoría: "Creo que es más bien por el hecho de que aquí todos tienen sauna. Entonces, si tú usas la sauna tienes que combinarla con agua fría, y si estás en tu casa la combinas con la ducha".

"Entonces el hecho de estar entrando y saliendo de la sauna combinándola con la ducha, creo que es más cómodo no tener plato y tenerlo como unido. Esa es mi teoría", remata.

Esa publicación ha provocado numerosas reacciones. Por ejemplo, una usuaria señala: "En Suecia son iguales y no hay muchas saunas. En estudios de estudiantes igual. Puede ser que es que ni sepan lo q es un plato ducha, ni persianas 😂".