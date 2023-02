Celia Villalobos insulta a "las chicas de Podemos" y en Twitter todos se acuerdan de lo mismo

La exdirigente del Partido Popular, Celia Villalobos, ha sembrado la polémica en Twitter tras llamar "tontas" a "las chicas de Podemos" durante la 26 Intermunicipal celebrada por el Partido Popular. En respuesta, los internautas le han recordado lo que hizo en el Congreso de los Diputados mientras hablaba el expresidente Mariano Rajoy (PP).

El vídeo de la intervención no deja de compartirse en redes sociales y muchos usuarios de la red han cargado contra Villalobos por los insultos propinados. "Llegan las salvadoras de la patria, las chicas de Podemos. Y entonces empiezan a convertirnos a las mujeres en pequeñas cosas", ha señalado la popular durante una mesa redonda.

"Dicen que tenemos que estar muy protegidas, porque ellas son tan tontas que se creen que porque tú entres antes por una puerta eres antifeminista y que si dejas que pase un tío primero eres muy feminista. No, cariño", ha criticado la exdiputada.

El ejemplo de Villalobos viene dado porque, en la actualidad, el acto de un hombre al dejar pasar primero a la mujer al entrar en un lugar, un gesto tradicionalmente habitual en nuestra cultura, es percibido por muchos como un signo de inferioridad hacia ellas.

Asimismo, ha señalado que fueron las de su generación las que rompieron el famoso techo de cristal: "No fueron esta señoras jovencitas que van presumiendo de lo que no son. Ese feminismo líquido y de protección que dice que los hombres son los malos y nosotras somos tontas. No, Irene Montero, las tías somos listas. Lo único que queremos, leyes que garanticen la igualdad"

Por eso, y en respuesta a lo dicho por la popular, los internautas han tirado de hemeroteca para reprocharle a Villalobos lo que hacía ella en el Congreso de los Diputados. En el debate del Estado de la nación de 2015, pillaron a la exdirigente del PP jugando al Candy Crush con una tablet durante la intervención de Rajoy que, además, era presidente del Gobierno con su propio partido.

La polémica duró varios días y, todavía en la actualidad, muchos utilizan lo ocurrido para reprochar a Villalobos que haga declaraciones de este tipo contra miembros de otros partidos políticos teniendo en cuenta su trayectoria. Algunos también han criticado su actitud machista.